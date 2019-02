TMW - Sampdoria, Jankto: "Europa, vogliamo crederci. Testa alla SPAL"

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Jakub Jankto, centrocampista della Sampdoria, ha commentato in zona mista ai microfoni di TMW il match vinto contro il Cagliari: “È una vittoria molto importante dopo tre sconfitte consecutive, volevamo questi tre punti a tutti i costi. Loro cercavano i contrasti duri, poi durante la partita hanno perso un po’ di forza e abbiamo provato qualcosa di diverso. Poi è arrivato il rigore che ci ha portato questi tre punti. Ho avuto un’occasione nel primo tempo, purtroppo non sono riuscito a metterla dentro. Gli applausi dei tifosi? Sono contento soprattutto per la vittoria, dopo tre sconfitte non era facile. È una vittoria che vale tantissimo. Se la classifica dice che possiamo lottare per l’Europa dobbiamo farlo, abbiamo una rosa forte, con tanti titolari, quindi ci dobbiamo provare. Il fallo subito? Non ho visto, noi forse siamo poco furbi, ci dobbiamo migliorare in questo. Stiamo cercando di vincere ogni partita per continuare a credere nell’Europa. Questa vittoria ci dà entusiasmo, determinazione per le prossime partite. Dalla SPAL in poi ogni partita sarà decisiva”.