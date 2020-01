TMW - Sampdoria, Jankto: "Non potevamo sbagliare, tre punti pesanti"

Fonte: Andrea Piras

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista della Sampdoria Jakub Jankto ha parlato in zona mista dopo la bella vittoria ottenuta con il Brescia. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Ho fatto un gran gol, ma la cosa più importante sono i tre punti guadagnati in uno scontro diretto, in una gara che non potevamo sbagliare. Siamo andati sotto, ma alla fine abbiamo preso tre punti importantissimi.Sento la fiducia del Mister, ma così come la sente tutta la squadra, stiamo facendo bene, siamo ben compatti.

La prossima sfida con la Lazio? È una squadra fortissima, ce l'ha già fatto vedere all'andata. Dobbiamo preparare la gara al meglio, ma possiamo fare punti perché siamo in forma.