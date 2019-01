© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dawid Kownacki vuole il Fortuna Dusseldorf. Secondo quanto raccolto da TMW, l'offerta del club tedesco (prestito con diritto di riscatto da otto milioni di euro più quattro di bonus) sarebbe al momento la migliore sia per l'attaccante che per la Sampdoria. Nonostante sia considerato solamente l'ultima alternativa nel reparto avanzato da mister Giampaolo, il classe '97 è stato bloccato in vista del possibile addio di Defrel, ma spera comunque di riprendere il suo importante percorso di crescita quanto prima. Ripartendo, magari, proprio dalla Germania.