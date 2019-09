Fonte: Alessio Alaimo

La Sampdoria è da settimane a lavoro per il colpo Emanuel Vignato del Chievo Verona ma non è riuscita a definire l'operazione in queste ultime ore di calciomercato. Una trattativa che però non è morta con il gong finale di questa sera, visto che le parti hanno deciso di continuare a tenersi in contatto in vista di gennaio, mese che potrebbe vedere il buon esito del passaggio del giovane esterno offensivo in blucerchiato.