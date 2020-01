TMW - Sampdoria, Linetty: "Gara importante, ma ora testa alla Lazio"

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il giocatore della Sampdoria Karel Linetty ha commentato così in zona mista, ai microfoni di TMW, l’ampia vittoria ottenuta contro il Brescia: “Era una gara molto importante per noi, abbiamo vinto, siamo contenti, ma ora dobbiamo recuperare e pensare alla prossima partita”.

Sulle parole di Ranieri: “Sono contento che dica così, ma devo ancora allenarmi bene perché se non gioco bene vado in panchina. Penso che siamo tutti contenti, anche i tifosi, visto che abbiamo vinto 5-1, abbiamo iniziato bene l’anno e speriamo di risalire in classifica”.

Su Quagliarella: “Anche per lui era importante sbloccarsi e fare gol. Oggi abbiamo creato tanto, abbiamo fatto cinque gol, ma sappiamo che era una gara difficile a prescindere dal risultato. Il secondo gol è stato molto importante”.

Sulla Lazio: “Dobbiamo cercare di capire come fare loro male, speriamo che con un po’ di fortuna si riesca a vincere”.

Linetty leader di questa squadra? “Siamo tutti leader, è importante esserlo quando giochiamo”.