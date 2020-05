tmw Sampdoria, mattinata di riposo: si torna pomeriggio con allenamenti sempre a gruppi

Dopo le fatiche degli ultimi due giorni, con sedute sia la mattina che al pomeriggio, mister Claudio Ranieri ha concesso alla squadra una mezza giornata di riposo. La Sampdoria, dopo dieci giorni di sedute individuali e facoltative iniziate l'8 maggio, ha aperto le porte del centro sportivo "Gloriano Mugnaini" ad allenamenti a piccoli gruppi. La razione di lavoro andava dalla tecnica, portare palla, alla fase atletica con esercizi aerobici.

Il programma non cambia - Nonostante il ministro Vincenzo Spadafora, nella serata di ieri, avesse annunciato l'apertura agli allenamenti di gruppo, il club blucerchiato ha deciso di non variare il programma. In attesa del protocollo, la squadra di Ranieri ha messo in agenda anche per oggi pomeriggio una seduta a gruppi sui due campi di Bogliasco.