© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'obiettivo della Sampdoria è chiaro: un esterno d'attacco da regalare a Eusebio Di Francesco. Emiliano Rigoni dello Zenit è un nome caldo, resta anche il Torino sul giocatore ma i blucerchiati sono avanti. Viceversa, granata in pole per Simone Verdi del Napoli: tra le alternative, da non sottovalutare Hatem Ben Arfa e Matteo Politano dell'Inter. Poi, le uscite: Gaston Ramirez ha le valigie in mano, il Doria cerca proposte concrete per il trequartista che negli schemi dell'ex tecnico della Roma sarebbe chiuso. Poi un terzino: partirà uno tra Jacopo Sala e Bartosz Bereszynskiy, dovrebbe lasciare anche Vasco Regini mentre potrebbero arrivare richieste per Nicola Murru (Roma), giocatore che però la Samp vorrebbe blindare.