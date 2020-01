TMW - Sampdoria, nuovi contatti per Masiello

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb si registrano nuovi contatti tra Sampdoria e Atalanta per Andrea Masiello. Difficile però che il difensore lasci a gennaio gli orobici. 34 anni a febbraio, in questo inizio di stagione ha raccolto 12 presenze in tutte le competizioni.