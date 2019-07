TMW - Sampdoria, occhi su Berardi. Ma il Sassuolo non lo cede

Fonte: Michele Criscitiello

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Sassuolo non ha la minima intenzione di lasciar andare Domenico Berardi. Come raccolto dalla redazione di TMW, infatti, la Sampdoria ha fatto l’ennesimo tentativo per l’attaccante neroverde. Il club emiliano, però, ha risposto ancora una volta di non volersi privare del calciatore.