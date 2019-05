TMW - Sampdoria, Osti: "Vialli? Ha spessore da dirigente di alto livello"

Fonte: Dal corrispondente a Genova, Andrea Piras

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A margine dell'intitolazione del Campo Sportivo di Campomorone al piccolo Samuele Robbiano, il direttore sportivo della Sampdoria Carlo Osti ha parlato di Gianluca Vialli: "È un grande personaggio, lo era da calciatore e gli davo tanti calci per fermarlo, era più veloce di me. Ha fatto una grande carriera nel post calcio, avrebbe lo spessore per fare il dirigente ad altissimo livello. Ma sono cose che volano sopra la mia testa".