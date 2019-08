Fonte: Raimondo De Magistris

La Sampdoria, reduce dal pesante ko contro la Lazio, in questo momento è totalmente focalizzata sull'attacco, che manca di almeno una pedina e in particolare sull'obiettivo Gregoire Defrel: in questo momento è il freschissimo ex, tornato alla Roma per fine prestito, l'obiettivo numero uno per Osti. Arenata la trattativa con la Fiorentina per Simeone, visto che Ferrero aveva provato a proporre uno scambio con Gabbiadini, che ai viola non interessa. Di contro Pradè aveva chiesto Murru, che per i blucerchiati non è però in uscita.