Fonte: dall'inviato Andrea Piras

Oggi primo allenamento per Andrea Bertolacci a Bogliasco. L'ex centrocampista di Roma e Genova ha svolto visite mediche in mattinata ed è arrivato al centro sportivo Gloriano Mugnaini accompagnato dal segretario generale Massimo Ienca. Come detto, la seduta sarà diretta da Angelo Palombo, insieme a Catalano, Spalla e Battara. I primi già tre dipendenti Prima Squadra, mentre l'ultimo è preparatore dei portieri del settore giovanile. Tutto in divenire a Bogliasco, dove si attende di capire come si svilupperà la situazione dello staff tecnico, dopo l'accordo con Di Francesco per il suo addio.