Primo contratto da professionista per il giovane terzino destro Emanuel Ercolano. Il classe 2002 di Castellammare di Stabia ha infatti messo nero su bianco con la Sampdoria in giornata odierna. Per Ercolano, intermediazione curata da Angelo Fumarola, firma su un contratto triennale, il massimo per un giocatore che non abbia ancora compiuto i diciotto anni di età.