TMW - Sampdoria, problemi per Rigoni: trattativa in stand-by

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Continuano i problemi di mercato, legati anche al possibile passaggio di proprietà, per la Sampdoria. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione è infatti in stand-by la trattativa per portare Emiliano Rigoni alla corte di Eusebio Di Francesco. I blucerchiati stavano trattando con lo Zenit per il passaggio del giocatore in prestito con diritto di riscatto ma, all'ultimo, la trattativa è rallentata e adesso è quasi ferma. Discorso simile per Ben Arfa che, per ora, non decolla.