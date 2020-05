tmw Sampdoria, prosegue il lavoro a Bogliasco nel rispetto del protocollo

La Sampdoria viaggia spedita verso il ritorno in campo. La data della ripresa del campionato non c’è ancora ma mister Ranieri torchia i propri ragazzi sotto il sole caldo di Bogliasco. La ripresa dei lavori in casa blucerchiata è avvenuta l’8 maggio con sedute individuali facoltative per poi passare ad allenamenti a gruppi nel pieno rispetto del protocollo. Anche oggi il tecnico romano ha sottoposto la squadra, dopo un breve riscaldamento aerobico, a una razione di lavoro principalmente incentrata sulla tecnica con il pallone protagonista. Distanze di sicurezza, saluti con il gomito e tanta voglia di tornare a giocare.