tmw Sampdoria, Regini: "Non pensiamo al derby, prima c'è la sfida contro il Bologna"

Nel corso dell'intervista concessa ai nostri taccuini, il difensore della Sampdoria Vasco Regini ha parlato del prossimo impegno contro il Bologna: "Il Bologna ha raccolto meno punti rispetto a quanto mostrato in campo. Hanno fatto buone partite, a volte hanno subito sconfitte nel finale e immeritate. Hanno una squadra di livello con ottimi giocatori, dobbiamo studiarli bene e prepararci al meglio. Anche noi però abbiamo buoni giocatori, cercheremo di metterli in difficoltà e raccogliere i tre punti perchè giochiamo sul nostro campo".

Giovedì prossimo poi ci sarà il secondo derby in meno di un mese. E in più ad eliminazione diretta.

"Noi chiaramente ora non ci pensiamo. Siamo concentrati sulla partita contro il Bologna ma poi da domenica sera focalizzeremo la nostra attenzione sul derby che non è una partita come le altre e in più è in gara secca. Ma questa gara viene dopo il Bologna".