Vasco Regini è in uscita dalla Sampdoria. Il difensore in queste ultime ore di calciomercato aspetta di ricevere un'offerta dalla Serie A che però per il momento non sono arrivate né al giocatore né al club. In Serie B invece, lo hanno cercato squadre come Benevento e, ancora con maggiore forza, il Perugia.