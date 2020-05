tmw Sampdoria, Responsabile settore giovanile: "Primavera? Ripresa difficile"

Nel corso dell'intervista concessa ai nostri taccuini, il Responsabile del Settore Giovanile della Sampdoria Giovanni Invernizzi ha espresso il proprio parere sulla situazione della Primavera blucerchiata: "Aspettiamo le comunicazioni ufficiali. Adesso le attenzioni sono rivolte, come giusto che sia, allo stato di salute delle persone e alla ripresa eventuale del campionato di Serie A. Poi prenderanno in considerazione l'idea di parlare anche della sospensione del campionato della primavera. Nutro parecchi dubbi sul fatto che possa riprendere. Ci sono tanti ragazzi, fra le formazioni primavera, minorenni, ci sono anche ragazzi che non sono ancora professionisti. Ci sono tante cose da valutare oltre a tutti gli accorgimenti che dovrai adottare come una prima squadra. Non sarà assolutamente facile secondo me. Ci sono dei centri sportivi che non sono come quelli delle squadre di Serie A. Già le stesse squadre di A hanno difficoltà ad avere centri sportivi che possono essere idonei alle raccomandazioni e gli accorgimenti dei medici per questo Covid-19".