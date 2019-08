Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Federico Gaetano

La Reggina è sempre più vicina all’ingaggio di Gabriele Rolando dalla Sampdoria. Come raccolto dalla redazione di TMW, il terzino classe 1995 è in viaggio verso Reggio Calabria per la firma, che arriverà domani. Il calciatore firmerà un triennale.