Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Walter Sabatini, responsabile dell’area tecnica della Sampdoria, ha parlato in zona mista ai microfoni di TMW dopo il ko contro la Roma: “Non meritavamo la sconfitta e direi che stranamente stasera ha vinto la Roma. Potevamo evitare la sconfitta, ma non meritavano di perdere. Dal fischio finale ho iniziato ad entrare in clima derby. Una gara che ci può rilanciare in zona Europa. Prima di questa sera si poteva pensare anche alla Champions, ma dopo il match con la Roma la situazione, in questo senso, è complicata. L'obiettivo rimane l'Europa League. I nostri giocatori sono forti e devono crederci. La Samp merita posti privilegiati in classifica. Il futuro della società? Se rimane questa proprietà rimarrò anche io, altrimenti no'.