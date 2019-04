Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

Jacopo Sala ha commentato in zona mista ai microfoni di TMW la sconfitta subita per mano della Roma dalla sua Sampdoria: “Stasera è mancato solo il gol. La Roma ha fatto una grande partita ma c'è grande rammarico per la prestazione e le occasioni avute. Abbiamo fatto una grande gara sia dietro che in attacco. È strano non portare a casa dei punti dopo stasera. Ora dobbiamo voltare pagina e pensare al derby. Il derby? I tifosi sono sempre carichi ma domenica lo saranno ancora di più e siamo convinti che ci trasmetteranno la giusta carica per preparare al meglio questa gara così importante".