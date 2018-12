TMW - Sampdoria, Saponara: "A Empoli per me sarà una gara particolare"

Fonte: Dall’inviato Andrea Piras

Riccardo Saponara, giocatore della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di TMW e RMC Sport a margine dell'evento "Samp in action" a favore degli sfollati e delle vittime del ponte Morandi: "Essere qui in rappresentanza della squadra è bello, siamo venuto per dimostrare la vicinanza alle persone colpite, per dare il nostro supporto nel nostro piccolo. Il mio momento alla Sampdoria dopo il bellissimo gol alla Lazio? Tra l'altro ho anche trovato quel pazzo che si è tatuato la rete, l'ho ringraziato. Quel momento è stato bello ed emozionante, rimarrà dentro a tutti coloro che l'anno vissuto. La prossima gara con l'Empoli? Per me tra l'altro è la prima volta che torno al Castellani da ex. Sarà una giornata particolare, ma a prescindere serviranno 3 punti per dare continuità ai risultati ed ambire a qualcosa di importante".