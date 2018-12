© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Sampdoria potrebbe riavere indietro Patrik Schick. Il ceco ha dato la propria disponibilità per un ritorno in blucerchiato prima della vigilia di Natale, convincendosi che un rientro potesse fare bene alla propria carriera. La gara con il Sassuolo, però, può mettere in difficoltà i dirigenti giallorossi: i primi segnali di risveglio del centravanti potrebbero complicare la trattativa, almeno allungarne i tempi.

PROPOSTO MURIEL - Alla Roma, soprattutto se dovesse andare via Schick, è stato proposto Muriel, con la Fiorentina che comunque rimane vigile sul profilo del colombiano del Siviglia. Schick deve riconfermarsi anche contro il Parma, perché ha abituato i giallorossi a exploit temporanei seguiti da un periodo - più o meno lungo - di stasi. Per questo rimane promesso sposo della Sampdoria, a meno di altre grandi prestazioni nei prossimi giorni.