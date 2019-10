Fonte: Andrea Piras

Oggi allenamento diretto da Angelo Palombo in casa Sampdoria: l'ex capitano è infatti rimasto a disposizione del club anche dopo l'allontanamento di Di Francesco. Con Pioli verso il Milan per l'eredità dell'ex tecnico della Roma restano in corsa Gennaro Gattuso, il sogno di Ferrero, ma anche Claudio Ranieri, Gianni De Biasi e Luigi Di Biagio, reduce dalla lunga esperienza con la Nazionale Under 21. Una decisione è attesa a breve, vista anche l'esigenza dei blucerchiati di avere certezze dopo una prima parte di stagione difficile.