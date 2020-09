tmw Sampdoria, si avvicina l'addio di Capezzi: è vicino al ritorno alla Salernitana

Si avvicina il futuro a Salerno per Leonardo Capezzi. Il classe '95 di Figline Valdarno, sarebbe vicino a tornare alla Salernitana a titolo definitivo. Dopo sei mesi in prestito in Campania, sarebbero aumentati i contatti per il regista alla corte di Castori.