tmw Sampdoria, si lavora a Bogliasco: gruppo diviso fra forza e tattica per reparti

La Sampdoria alza i giri nel motore. La squadra di Claudio Ranieri continua a lavorare al "Gloriano Mugnaini" in attesa di conoscere le novità per la ripresa del campionato. Saluti col gomito per il mister e per i giocatori blucerchiati che si stanno allenando seguendo le direttive nel protocollo sanitario. Spogliatoi separati, con l'utilizzo anche di quelli del vicino campo "Riccardo Garrone", e distanze di sicurezza per i giocatori a cui viene misurata la temperatura al momento dell’accesso del centro sportivo.

Dagli allenamenti individuali a quelli collettivi - La società blucerchiata ha iniziato le sedute collettive e nella giornata di ieri, per esempio, la squadra ha disputato le prime partitelle sei contro sei a campo ridotto. Un buon passo in avanti verso un graduale ritorno alla normalità per la Sampdoria che nelle settimane passate aveva aperto le porte del quartier generale di Bogliasco per delle corse individuali facoltative per poi procedere con sedute a gruppetti fino ad arrivare all'allenamento collettivo.

Squadra divisa fra forza e tattica - Per la giornata di oggi, il tecnico romano ha nuovamente diviso la squadra in due gruppi di lavoro. Da una parte giocatori impegnati in esercizi fisici per lo sviluppo della forza. Dall'altra invece si è parlato di tattica per reparti.