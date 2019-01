Fonte: Raimondo De Magistris

In queste ore la Sampdoria sta lavorando per anticipare l'arrivo in Italia di Morten Thorsby, centrocampista già ufficializzato in vista di giugno con contratto fino al 2023, che però attualmente è fuori rosa all'Herenveen. Il club doriano vorrebbe prenderlo subito per evitare di lasciarlo ai margini della rosa olandese fino al termine del campionato.