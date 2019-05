TMW - Sampdoria, spunta l’idea Iachini. SPAL sullo sfondo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cercasi allenatore in casa Sampdoria. Spunta l’idea Giuseppe Iachini reduce dall’esperienza all’Empoli (andato via con la squadra in zona salvezza) dove si sono messi in mostra diversi giovani pronti al grande salto a conferma del lavoro svolto positivamente anche l’anno prima al Sassuolo, preso in zona retrocessione e portato all’undicesimo posto. Iachini un’idea dei blucerchiati, potrebbe diventare qualcosa di più nelle prossime settimane. E sullo sfondo la SPAL: se Semplici dovesse andare via, l’allenatore marchigiano sarebbe un serio candidato. Sampdoria e Spal a lavoro, tra le idee c’è Beppe Iachini...