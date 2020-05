tmw Sampdoria, stamani i primi test medici: da domani allenamenti facoltativi al Mugnaini

vedi letture

La Sampdoria, come altri club, mette a disposizione i campi del centro sportivo “Mugnaini” ai calciatori che vorranno sostenere sedute individuali atletiche facoltative. Con l’inizio della fase 2, il club di Corte Lambruschini ha proposto questa possibilità a Quagliarella e compagni, ma senza obbligo e con rigorose norme. Nella giornata di oggi, i giocatori - che nel periodo del lockdown sono stati costantemente monitorati dallo staff sanitario - hanno iniziato a sottoporsi a test medici programmati. Da domani mattina, al massimo in 3 per turno, chi vorrà potrà recarsi al centro sportivo per 40/60 minuti complessivi di allenamento, oppure continuare a svolgere il programma dei preparatori nelle proprie abitazioni o nei dintorni.