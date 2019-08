TMW - Sampdoria, termina la visita di Dinan e Knaster: domani CdA

Fonte: Da Genova

Si è conclusa la visita genovese di Jamie Dinan e Alex Knaster, imprenditori del gruppo CalcioInvest, il così detto “Gruppo Vialli”, interessato all’acquisto della Sampdoria. Un soggiorno nel capoluogo ligure che è iniziato ieri con un pranzo a Boccadasse e con una visita delle strutture, dallo stadio a Casa Samp. In serata poi la cena con il bomber della Samp d’oro di Mantovani sempre nel caratteristico borgo genovese.

Oggi a Bogliasco - In mattinata invece Dinan, Knaster e Zanetton, accompagnati dal direttore generale Alberto Bosco, sono saliti al centro sportivo “Gloriano Mugnaini” per visionare i campi di allenamento della formazione allenata da Eusebio Di Francesco. Successivamente rientro in albergo per una riunione con Vialli, l’ex attaccante non era presente a Bogliasco, e dopo pranzo poi la partenza.

Si continua a trattare - La palla adesso passa al presidente Massimo Ferrero e agli stessi imprenditori. Le parti sono sempre in trattativa ma non si è ancora arrivati a pronunciare la parola “fine”. Domani intanto è previsto un consiglio di amministrazione nella sede di Corte Lambruschini.