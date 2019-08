Fonte: Andrea Piras

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

CdA ordinario finito in casa Sampdoria: il nostro inviato ci fa sapere che i membri hanno lasciato la sede dall’uscita secondaria per evitare i cronisti, a caccia di indiscrezioni in merito alla trattativa per il passaggio di mano del club. Il prossimo consiglio d'amministrazione è fissato tra un mese esatto, il 30 settembre.