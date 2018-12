TMW - Sampdoria, Tonelli assicura: "Questo è un gruppo di bravi ragazzi"

Fonte: Dall’inviato Andrea Piras

Lorenzo Tonelli, difensore della Sampdoria, ha parlato dal palco in occasione dell'evento "Samp in action" a favore degli sfollati e delle vittime del ponte Morandi. Questo quanto raccolto dai microfoni di TMW e RMC Sport: "I primi mesi alla Samp? Mi trovo bene, all'inizio sono stato anche agevolato dalla presenza di giocatori che già conoscevo. come ad esempio Saponara o Regini. Questo è un gruppo di bravi ragazzi, predisposti al sacrificio e che vogliono lavorare per un obiettivo comune. E la cosa fondamentale è che questo si vede in campo".