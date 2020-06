tmw Sampdoria, trovato l'accordo per il prolungamento fino a fine stagione di sei giocatori

vedi letture

Questioni risolte in casa Sampdoria per quanto riguarda i giocatori in scadenza il prossimo 30 giugno. Il club del presidente Massimo Ferrero ha lavorato in questi giorni per trovare l'accordo per il prolungamento fino al termine della stagione di sei giocatori che sarebbero andati in scadenza al termine del mese in corso o che erano in prestito. Ricapitolando, i titoli temporanei erano quattro: Gonzalo Maroni dal Boca Juniors, Maya Yoshida (il cui contratto con il Southampton andava in scadenza), Lorenzo Tonelli dal Napoli e Andrea Seculin dal Chievo. Andrea Bertolacci e Wladimiro Falcone invece sarebbero andati in scadenza di contratto nella giornata di domani. Buone notizie anche dai quadri dirigenziali con il ds Carlo Osti e il responsabile scouting Riccardo Pecini che rinnovano per un’altra stagione.