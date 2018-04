TMW - Sampdoria, Vanessa Ferrero: "Giampaolo? Da contratto resta..."

La vicepresidente della Sampdoria, Vanessa Ferrero, ha parlato ai microfoni di RMC Sport a margine del Fair play day organizzato dalla Genova Calcio. "La vittoria rilancia le ambizioni, il continuare a far bene per la crescita della squadra. Partite decisive? Sì, nel mantenere la posizione e il traguardo raggiunto fino a oggi. Non so se i big rimarranno, bisogna chiedere a chi è competente. Il bilancio parla da sé, bisogna continuare a far bene, poi in Europa ci vogliamo arrivare, se non quest'anno... prossimamente. Giampaolo ci piace molto, consegue il nostro stesso obiettivo che è formare e far crescere i giovani. Per ora, da contratto, resta. Tutto può accadere. Noi amiamo la città, abbiamo iniziato con un impatto non dei migliori... ma mano mano sentiamo che ci appartiene. Noi speriamo di rimanere, nel futuro prossimo sì".