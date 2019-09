Fonte: Dal nostro inviato, Antonio Vitiello

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Mentre il Milan perde contro la Fiorentina, San Siro risponde per le rime alla brutta prestazione dei rossoneri. Ritirati gli striscioni dalla curva, parte la contestazione dei tifosi: "Fuori i coglioni, andate a lavorare" e "Questa società non ci merita" sono i cori che partono dalla curva. Clima durissimo, mentre in tribuna è presente Gordon Singer, esponente del fondo Elliott.