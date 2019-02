TMW - Sanabria: "Sto bene qui. Spero di migliorare con Prandelli"

Fonte: dal nostro inviato, Andrea Piras

A margine di un incontro con i tifosi, l'attaccante del Genoa, Antonio Sanabria, ha parlato alla stampa presente. Queste le sue parole raccolte da TuttoMercatoWeb.com: "Sappiamo che la Lazio è una squadra molto forte, stiamo lavorando per farci trovare pronti e per chiudere loro gli spazi. Il mio impatto è stato molto buono, sono contento. Abbiamo vinto la gara contro l'Empoli e poi sono arrivati due pareggi, speriamo di continuare così. Con Prandelli mi trovo molto bene, spero di migliorare. Sono felice qui a Genova, non è come la prima volta che sono arrivato in Italia. I miei compagni mi hanno accolto bene e anche il pubblico, che voglio ringraziare. Kouame e Lazovic sono molto forti, mi trovo bene con loro. Non esistono partite facili, vigliamo fare il massimo dei punti possibile. Tutti i nuovi arrivati si sono inseriti bene, è facile farlo in un gruppo così. L'eredità di Piatek? Vengo a Genova a fare la mia storia e spero di continuare così. Non penso a obiettivi di gol, voglio solo aiutare la squadra".