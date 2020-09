tmw Sanabria verso l’Almeria, ritorno al Genoa più lontano

vedi letture

Futuro che sembra lontano dal Genoa per Antonio Sanabria. L’ex rossoblu, di proprietà del Betis, è vicino all’Almeria. Contatti in corso, l’attaccante potrebbe restare in Spagna cambiando casacca. Almeria in pressing, Sanabria forte idea per lattacco...