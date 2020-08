tmw Sanchez Flores: "Lazio il top per David Silva: ha piedi magici e gioca un calcio bastardo"

Intervistato da TMW, mister Quique Sanchez Flores ha parlato così del prossimo trasferimento alla Lazio di David Silva: "Dico sempre che io a David ho dovuto semplicemente aprire la porta... È un talento puro e genuino, un calciatore in grado di migliore costantemente sia sé stesso che gli altri", ha esordito in esclusiva il tecnico che ha lanciato 'Merlino' ad appena 20 anni con la maglia del Valencia.

La sua carriera parla da sola, ma David Silva secondo lei può ancora essere decisivo a 34 anni suonati?

"Non ho alcun dubbio su questo. David ha sempre avuto un buon fisico, è un giocatore che vanta una grande condizione atletica e un ottimo tono muscolare. Inoltre, nel suo ruolo non vive certo di intensità, ma piuttosto di intelligenza".

Lo vede bene alla Lazio?

"Assolutamente sì. David Silva è un centrocampista molto intelligente, forte tecnicamente, brillante con e senza palla, ma soprattutto sempre decisivo nell'ultima giocata. Nonostante l'età avanzata, sarà un vero colpo per la Lazio. Uno come lui, d'altronde, è l'estensione dell'allenatore in mezzo al campo".

In quale posizione?

"Trequartista, tra centrocampo e attacco. È in quella posizione che David Silva riesce a esaltare i suoi piedi delicati e la sua straordinaria visione di gioco, oltre alla sua innata capacità di passaggio. Nello specifico lo vedrei bene sia con che senza Luis Alberto, magari entrambi dietro a bomber Immobile. Sono convinto infatti che con David alle sue spalle Ciro potrebbe segnare addirittura più di quest'anno (36 reti, ndr)".

Mister Guardiola al Manchester City ha detto che David Silva gioca un calcio "bastardo": ci aiuta a capire questa curiosa espressione?

"David è un ragazzo che si è fatto da solo. In campo fa innamorare tutti, perché gioca un calcio semplice e spontaneo, lo stesso calcio 'bastardo' che ha imparato per strada da bambino. E, se ci pensiamo, è proprio questo il difficile: far sembrare semplice ciò che non lo è affatto, esattamente come fa un Mago".