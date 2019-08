TMW - Sanchez, l'ex tecnico: "Che errore lasciare l'Arsenal. United inadatto"

© foto di Imago/Image Sport

Intervistato da TMW, l'ex allenatore di Alexis Sanchez nella Nazionale cilena Under 20, José Sulantay, ha parlato così delle sue ultime due travagliate stagioni in Premier League e del suo possibile riscatto con la maglia dell'Inter: "Ci sono state tante situazioni negative. Alexis Sanchez ha sbagliato in primis a rompere con l'Arsenal a tutti i costi, così facendo si è inimicato infatti compagni, tifosi e società. Poi, una volta esaudito il suo desiderio di giocare in un club più ambizioso, a Manchester ha trovato invece un calcio totalmente inadatto alle sue caratteristiche. Lo United ha uno stile troppo difensivo, Sanchez non può certo esaltarsi se giochi coi lanci lunghi".

L'Inter può essere il posto giusto per riscattarsi?

"Ne sono convinto. Alexis sta tornando, ha superato tutti i problemi extra-campo che gli avevano recentemente complicato la vita. Ora è libero di pensare solamente al calcio, per tornare a divertirsi e a far divertire facendo quello che sa fare meglio. Ha solo 30 anni e può essere ancora a lungo protagonista ad alti livelli".

Otto anni dopo l'addio all'Udinese con destinazione Barcellona, ecco il ritorno in Italia.

"Sanchez conosce benissimo il campionato di Serie A e in una squadra forte e organizzata come l'Inter, agli ordini di un grande allenatore quale Conte, potrà finalmente tornare sé stesso. Sono sicuro che si riscoprirà e aiuterà i nerazzurri a lottare per grandi obiettivi. D'altronde, Alexis ha tutte le carte in regola per giocare in qualsiasi top club nonostante venga da un paio di stagioni difficili".