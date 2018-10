TMW - Santon ha conquistato Roma: Monchi prepara il rinnovo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dubbi. Perplessità. Critiche. Il prezzo del cartellino nel mirino. Lo sbarco a Roma accolto senza applausi. Poi, la rinascita. Che è arrivata quando pochi se lo aspettavano, raggio di luce di una carriera che stava vivendo una complicata montagna russa. Predestinato prima, destinato a non esserlo poi. Davide Santon si è rimboccato le maniche ed è ripartito da una nuova strada. Ambiziosa, Capitale. Roma. Dopo un inizio da riserva, cosa che in partenza non ha fatto stupire nessuno, il terzino è diventato perno della formazione di Eusebio Di Francesco. Contratto da 1,3 milioni di euro fino al giugno del 2022 con la società giallorossa, le ottime prestazioni iniziali potrebbero valere a Santon già un adeguamento del contratto. E' questa l'intenzione che filtra dalla società giallorossa, ovvero quella di premiare e di blindare il giocatore con un nuovo accordo. Dopo aver fugato ogni dubbio.