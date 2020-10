tmw Santon va ko, in Europa League spazio a Karsdorp. La probabile formazione della Roma

Brutta notizia in casa Roma in vista della sfida di domani contro il CSKA Sofia in Europa League. Santon ha infatti accusato un fastidio al flessore della coscia sinistra che merita un controllo più specifico. Sarà dunque indisponibile per la gara di domani: al suo posto sulla destra Karsdorp, con Bruno Peres a sinistra.

Di seguito la probabile formazione della Roma per domani:

(3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Smalling, Juan Jesus; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Bruno Peres; Villar, Carles Perez; Borja Mayoral.