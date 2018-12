TMW - Saponara: "Samp ambiente perfetto per potersi esprimere al meglio"

Fonte: Dall’inviato Andrea Piras

Riccardo Saponara, giocatore della Sampdoria, ha parlato dal palco in occasione dell'evento "Samp in action" a favore degli sfollati e delle vittime del ponte Morandi. Questo quanto raccolto dai microfoni di TMW e RMC Sport: "Qui ci sono ragazzi molto giovani, che hanno tutti voglia di raggiungere un obiettivo importante dal punto di vista personale e collettivo. C'è tanto rispetto tra di noi e voglia di migliorare quotidianamente. Ho trovato un ambiente perfetto per poter esprimere il mio calcio. Nelle ultime gare abbiamo trovato continuità di risultati e abbiamo mostrato la vera identità della Samp, indipendentemente dall'avversario o dal campo. Abbiamo ancora margini di miglioramento. Il mio obiettivo? E' quello di fare gol e assist e continuare sulla stessa linea di quanto fatto finora".