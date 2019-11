TMW - Sarri contento a metà: "Gran risultato, ma partita di basso livello"

Fonte: inviato a Mosca

Bene la vittoria, bene la qualificazione, ma Maurizio Sarri non è soddisfatto al 100%, dopo il 2-1 della sua Juventus in casa della Lokomotiv Mosca: "È arrivata una vittoria importante, qualificarsi alla quarta partita in un girone da sei non è semplice e infatti mi sembra che non succedeva alla Juve da 10/11 anni. È un risultato di alto livello. Detto questo, abbiamo fatto una partita tatticamente di basso livello: sapevamo che ci avrebbero aspettati bassi e avrebbero approfittato degli spazi. Gliel'abbiamo concessi: la nostra fase difensiva è stata di rincorsa, non di faccia".

CR7 non sembrava contento di uscire.

"L'uscita di Ronaldo è stata fatta per timore, lui già nel finale di primo tempo aveva un affaticamento all'adduttore. Io ci ho parlato due-tre volte nel secondo tempo, non l'ho visto tanto convinto di rimanere in campo. Mi sembrava fosse diventato poco fluido, per evitare un infortunio andava fatto il cambio".

Con Douglas e Dybala avete cambiato la partita.

"Abbiamo una panchina in cui spesso è facile azzeccare il cambio. Quando metti giocatori di qualità contro avversari stanchi è facile che facciano bella figura. Abbiamo la fortuna di avere questa panchina, probabilmente qualche giocatore l'abbiamo messo in difficoltà noi dello staff. Però avevamo la sensazione che la squadra fosse stanca. Forse 6-7 in un colpo solo sono troppi".

Rabiot come l'ha visto?

"A livello personale bene, è stato uno dei pochi che ha recuperato qualche pallone importante. A livello tattico, come gli altri: i centrocampisti non hanno tenuto benissimo la posizione".

Più contento per la qualificazione, o più arrabbiato per ciò che non ha funzionato?

"È importante aver raggiunto l'obiettivo, e nello stesso tempo avere qualcosa da mostrare ai ragazzi per migliorare".

Cosa succederà quando la Juve viaggerà a pieno ritmo?

"Non so, magari smettiamo di far gol nel finale e non vinciamo più. Però sono dell'idea che se riusciamo a stare meglio in campo le possibilità di fare bene ci sono".