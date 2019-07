TMW - Sassuolo, accelerata per chiudere Toljan del Dortmund: i dettagli

Fonte: di Raimondo De Magistris e Simone Bernabei

Il Sassuolo sta provando ad accelerare per provare a chiudere il colpo Jeremy Toljan. Classe 1994 del Borussia Dortmund reduce dal prestito al Celtic Glasgow, il giocatore ha ricevuto un permesso per non presentarsi nel ritiro dei tedeschi. I contatti sono in corso e la fumata bianca col Sassuolo non sarebbe distante: operazione in prestito con diritto di riscatto fissata a 8 milioni di euro.