tmw Sassuolo, anche Carnevali arrivato al CONI. Salgono a nove i club presenti

vedi letture

Nona squadra "presente" al Salone d'onore del CONI, dove è in programma l'assemblea di Lega Serie A con avvio fissato alle 12. È il Sassuolo dell'amministratore delegato Giovanni Carnevali. ricordiamo che per per dare l'avvio ad un'assemblea straordinaria ne servono almeno quattordici. In foto dell'arrivo del dirigente scattata dai nostri inviati: