TMW - Sassuolo, arriva Djuricic: contratto di quattro anni

Fonte: di Simone Lorini

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

E' fatta per il passaggio di Filip Djuricic, trequartista della Sampdoria reduce dal prestito al Benevento, al Sassuolo. La prossima settimana in programma le visite mediche per il trequartista serbo, per il ragazzo contratto di quattro stagioni.