tmw Sassuolo, attesa per le comunicazioni ufficiali e definitive per la ripartenza

Il Sassuolo, il primo club che ha riaperto il proprio centro sportivo per gli allenamenti individuali e facoltativi del centro sportivo, il Mapei Football Center, ha iniziato la settimana con gli allenamenti individuali, in attesa delle modifiche al protocollo. Anche quest'oggi i calciatori hanno lavorato in maniera individuale, senza l'ausilio di mister De Zerbi e di gran parte del suo staff. Il tecnico, nella giornata di lunedì, è tornato per la prima volta al Mapei Football Center per una toccata e fuga e per un saluto ai suoi ragazzi, senza naturalmente lavorare sul campo. Nessun calciatore neroverde, assicura la società, ha lasciato l'Italia, dunque il Sassuolo non ha problemi di quarantena per gli stranieri. Al momento dunque in casa Sassuolo tutto resta inalterato, in attesa di comunicazioni ufficiali e definitive per la ripartenza.