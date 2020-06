tmw Sassuolo, aumentano i giri del motore. Out Romagna, convocati i giovani

Il Sassuolo è stata una delle prime squadre a riaprire il proprio centro sportivo, grazie al benestare del Governatore della Regione Emilia Romagna, Bonaccini. I neroverdi hanno sempre spinto per giocare e nelle ultime settimane propendevano per la ripresa del campionato dopo il 20 giugno. E così è stato. Il Sassuolo si sta allenando in queste settimane presso il centro sportivo, il Mapei Football Center, rispettando puntigliosamente il protocollo. Settimana con doppie sedute (martedì e oggi) per gli uomini di De Zerbi. Lunedì, mercoledì, giovedì invece una sola seduta. Domani, sabato 5 giugno, prevista una sola seduta. Domenica invece, se non ci saranno cambiamenti di sorta, giornata libera per la truppa emiliana.

Tutti a disposizione di mister De Zerbi - Sin qui, i neroverdi possono toccare ferro e iniziare con i gesti apotropaici, tutto in ordine. Berardi, Toljan e Magnanelli, ko a marzo, si stanno allenando regolarmente con il gruppo, avendo smaltito i precedenti problemi fisici. Stesso discorso per Vlad Chiriches, uno dei possibili 'nuovi' acquisti per il Sassuolo. L'ex Napoli, solo 4 presenze all'attivo, ha giocato l'ultima volta contro l'Atalanta, nella gara di andata ed è pronto a tornare, dopo la convocazione con il Brescia, proprio contro la Dea. Assente Filippo Romagna (ne avrà ancora per molto). La società, in piena sintonia con mister De Zerbi, ha promosso alcuni giovani del settore giovanile in prima squadra. In questi giorni diversi talenti come Emiliano Gomez o Jacopo Pellegrini si stanno allenando insieme a Berardi e compagni.

La settimana che verrà - Il Sassuolo ripartirà lunedì con l'Atalanta nel mirino. I neroverdi infatti scenderanno in campo il 21 giugno contro la Dea, nel primo giorno d'estate, sperando sia un nuovo inizio per tutti. Aumentano i giri del motore in casa neroverde anche per i portieri, come spiegato dal preparatore dei portieri Farioli a Il terzo uomo: "L’esempio della Germania credo sia abbastanza emblematico - riporta SassuoloNews.net - Abbiamo visto tanti errori di valutazione su traiettorie, quindi sull’abc, e su questo stiamo lavorando nello specifico. Nel lavoro individuale mi sto concentrando anche sulle traiettorie e sulla velocità della palla, a loro è mancato lo stimolo rispetto alla velocità e alla dinamica e nei primi giorni ci sono state delle imperfezioni con la gestione della palla, ma perché l’occhio più che il corpo, per due mesi ha ricevuto come stimolo una pallina da tennis, le palline scambiate con i figli e non è paragonabile a quello che può essere un calcio di Berardi o altri calciatori". Perché nulla deve essere lasciato al caso.