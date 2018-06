TMW - Sassuolo, avanza Nicola: i motivi dei no di Cagliari e Chievo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo l’esperienza di Crotone, Nicola ha espresso la volontà di effettuare uno step migliorativo, declinando alcune proposte non adatte. Nei giorni scorsi è stato cercato dai vertici di Cagliari e Chievo, club che ha incontrato, ma senza sviluppi. Nel primo caso avrebbe infatti inciso una differenza di vedute rispetto all’assetto della squadra in campo: Nicola avrebbe probabilmente optato per il 4-3-3 o 4-2-3-1, due tra i vari moduli da lui utilizzati, congeniali peraltro ad un attaccante come Pavoletti- rispetto al 4-3-1-2 preferito dalla società e usato da Maran. Nel caso del Chievo invece, è stata la società stessa ad aver optato per una soluzione interna, per garantire continuità ma probabilmente anche per motivi di budget. Può essere Sassuolo la piazza giusta per Nicola nel caso di mancata conferma di Iachini? Possibile. Tra i neroverdi rientreranno infatti diversi calciatori che Nicola conosce bene perché ha già allenato con ottimi risultati: Ferrari, Trotta, Falcinelli nell’anno della salvezza del Crotone e ancora Duncan, nell’anno in cui il tecnico condusse il Livorno in serie A. Categoria che ormai conosce, avendovi allenato per quasi tre stagioni