Fonte: Dall'inviato Marco Frattino

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Domenico Berardi ha commentato in zona mista il pareggio del suo Sassuolo contro il Napoli. Ecco quanto raccolto dall’inviato di TMW: “Gol importante? Ho avuto un po’ di fortuna, oggi mi è girata bene. Sono contento per il gol perché venivo da un periodo di astinenza. Mi dispiace aver raccolto solo un punto, oggi meritavamo la vittoria. Credo che possiamo toglierci delle grandi soddisfazioni. Mancata la cattiveria? Ci stiamo lavorando settimana dopo settimana. Cerco di dare sempre il massimo per la squadra ma anche i miei compagni mi danno tantissimo. Cosa ci aspettiamo da qui alla fine? Cercheremo di vincere tutte le partite che possiamo. Il nostro obiettivo è la salvezza. Il gol? Lo dedico alla mia ragazza, agli amici e alla mia famiglia. Sono contento per le prestazioni, manca qualche gol in più e cercherò di farne”.